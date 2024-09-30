WSJ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане на этой неделе
- 30.09.2024, 14:05
ЦАХАЛ активно готовится.
Израильский спецназ осуществляет целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции в рамках подготовки к возможной наземной операции. Она может начаться уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что в ходе операций бойцы проникают в туннели, принадлежащие боевикам «Хезболлы», вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды проводились как в последние дни, так и на протяжении нескольких месяцев.
Эти действия, по словам источников, являются частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению военного потенциала «Хезболлы» на границе с Ливаном. Однако сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить крупное вторжение. Точные планы Израиля остаются неизвестными, и неясно, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция представлять собой серию крупных рейдов.
Амир Авиви, бывший высокопоставленный израильский военный, отметил, что наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий.
По его словам, ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений.
Эскалация на Ближнем Востоке
В последние недели значительно участились перестрелки между Израилем и боевиками ливанской группировки «Хезболла», поддерживаемой Ираном. В воскресенье боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, с которой велся огонь.
В субботу израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, в ходе которого был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.
США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного решения конфликта.