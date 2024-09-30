закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане на этой неделе

  • 30.09.2024, 14:05
WSJ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане на этой неделе

ЦАХАЛ активно готовится.

Израильский спецназ осуществляет целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции в рамках подготовки к возможной наземной операции. Она может начаться уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что в ходе операций бойцы проникают в туннели, принадлежащие боевикам «Хезболлы», вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды проводились как в последние дни, так и на протяжении нескольких месяцев.

Эти действия, по словам источников, являются частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению военного потенциала «Хезболлы» на границе с Ливаном. Однако сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить крупное вторжение. Точные планы Израиля остаются неизвестными, и неясно, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция представлять собой серию крупных рейдов.

Амир Авиви, бывший высокопоставленный израильский военный, отметил, что наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий.

По его словам, ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений.

Эскалация на Ближнем Востоке

В последние недели значительно участились перестрелки между Израилем и боевиками ливанской группировки «Хезболла», поддерживаемой Ираном. В воскресенье боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, с которой велся огонь.

В субботу израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, в ходе которого был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного решения конфликта.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников