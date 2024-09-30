В Беларуси началась внезапная проверка войск и призыв резервистов 8 30.09.2024, 14:10

9,090

Что известно на данный момент.

В Беларуси начат новый этап проверки боевой готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, который стартовал 30 сентября. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Во время проверки основное внимание сосредоточат на готовности и способности воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО выполнять свои задачи.

«Соответственно, к проверке могут привлечь 2 зенитных ракетных и 2 радиотехнические бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для проведения учебно-боевых задач будут привлечены все полигоны ВС РБ, а также планируется призыв резервистов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com