В Беларуси началась внезапная проверка войск и призыв резервистов

В Беларуси началась внезапная проверка войск и призыв резервистов8
- 30.09.2024, 14:10
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Что известно на данный момент.
В Беларуси начат новый этап проверки боевой готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, который стартовал 30 сентября. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.
Во время проверки основное внимание сосредоточат на готовности и способности воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО выполнять свои задачи.
«Соответственно, к проверке могут привлечь 2 зенитных ракетных и 2 радиотехнические бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для проведения учебно-боевых задач будут привлечены все полигоны ВС РБ, а также планируется призыв резервистов.