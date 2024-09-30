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Шизофренический день

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  • Александр Роднянский
  • 30.09.2024, 14:17
  • 4,188
Шизофренический день

В очередной раз Путин повторил пропагандистскую мантру.

Российская пропаганда празднует сегодня «День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией».

Чтобы подчеркнуть значимость нового «праздника», со специальным видеообращением выступил сам президент Владимир Путин.

В очередной раз он попытался объяснить и оправдать эту войну, принесшую жертвы и страдания миллионам мирных людей в Украине, санкции, позор и проблемы — России.

В которой начало чувствовать войну на себе и мирное население нескольких приграничных с Украиной районов.

В очередной раз Путин повторил пропагандистскую мантру о том, что Запад руками Украины буквально «вынудил» его ввести войска в тот самый момент, когда украинская армия готовила… нападение на российские регионы.

«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер».

Освободительный характер.

Иногда поражает, что взрослые люди всерьез говорят вещи, в которые не могут поверить даже дети. Но они их говорят. И, кажется, убеждают себя в собственной правоте. Хотя нет, не верю. Думаю, знают, что лгут.

Ведь сложно представить себе более шизофреническое, с медицинской точки зрения, событие, чем празднуемый «день воссоединения».

Во-первых, в войне, которая, по словам президента РФ, не является захватнической, празднуется буквально захват принадлежащих другому государству территорий. В его, другого государства, МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫХ границах.

Во-вторых, ни один из перечисленных регионов — ни так называемые ДНР и ЛНР, ни, тем более, Запорожская и Херсонская области не находятся сегодня под полным контролем российской армии. Россиянам предлагается праздновать «воссоединение» с территориями, с которыми они еще совсем не «воссоединились». И, мягко говоря, совсем не факт, что когда-нибудь «воссоединятся»…

Но главное в другом.

Не в традиционной лжи российской пропаганды. Не в пустых новых «праздниках».

А в том, какую цену за это платит Украина. И ее народ.

Александр Роднянский, Telegram

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