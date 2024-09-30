Белорус Pan Savyan выступил на Национальном стадионе в Варшаве
- 30.09.2024, 14:32
В этом году он подавал заявку для отбора на «Евровидение» от Польши.
Белорусский певец Pan Savyan выступил на концерте на Национальном стадионе в Варшаве. Об этом он рассказал в социальных сетях.
На стадионе прошел концерт польских звезд. Белоруса пригласили выступить в качестве гостя.
Pan Savyan стремился к выступлению на главном стадионе Польши весь последний год. О своем желании он говорил на кастинге конкурса «Mam Talent Polska». В своем аккаунте в TikTok он даже записал цель — PGE Narodowy. После выступления он прокомментировал: «Если мечты сбываются, так почему бы не мечтать?»
@pan_savyan Jeśli marzenia się spełniają, to dlaczego nie marzyć? #pansavyan #roztanczonypgenarodowy #narodowy #pge #wkolorkuamaretto ♬ dźwięk oryginalny - Pan Savyan
Дмитрий Савьян родом из Беларуси, выступал как стендап-комик. До начала полномасштабной войны РФ против Украины жил в Киеве, но потом перебрался в Польшу.
В этом году Pan Savyan подавал заявку для отбора на «Евровидение» от Польши. Также он участвовал в конкурсе «Mam Talent Polska», дал несколько сольных концертов, а его песни звучали на польских радиостанциях.