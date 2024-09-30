Идея фикс Путина 2 Виктор Каспрук

30.09.2024, 14:41

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За туманом войны просматривается много путаницы.

Эталонный образец всемирного зла – Россия трансформируется, находит себе союзников Иран, Северную Корею и Китай и сторонников на Глобальном Юге. Закрывать глаза на то, что уже сформирован Антизападный интернационал означает, что Соединенные Штаты начали забывать о своей ведущей роли в глобализированном мире, которая налагает одновременно на них и большие обязанности. В то время, когда репутация Америки и жизненная сила Украины зависят от результата русско-украинской войны. Поэтому предоставление дозированной помощи отдаляет победу украинцев или, по крайней мере, возможность позволить Украине договориться о мире на своих условиях, обеспечивая тем самым безопасность Европы, Соединенных Штатов и остального мира.

Отказ США от мирового лидерства и противостояния с диктаторами и головорезами откроет Путину и его сторонникам путь к доминированию на мировой арене. Сегодня ставки в борьбе с Российской Федерацией настолько высоки, что помогать Украине повлияли, ведя на устрашение Путиным Запада ядерной войной, значит ничто иное, как провоцировать Москву на их повышение.

Что отражается в словах российского диктатора о Польше, государствах Балтии и о странах, которые в свое время были силой вовлечены в состав Советского Союза. Он четко сказал западникам, что будет дальше, если Украина упадет под давлением московской орды. Поэтому остановить Путина, изгнав российскую террористическую армию с украинских территорий, выглядит куда более рациональным решением, чем организация обороны Варшавы, Вильнюса, Риги или Таллинна.

Политика дозированной полупомощи Украине должна быть пересмотрена. В то время, когда Россия уже начала выдыхаться, и не способна производить собственное оружие в необходимом количестве для нужд фронта, поэтому вынуждена полагаться на поставки из Северной Кореи и Ирана, непредоставление Украине достаточного количества западного оружия выглядит как торможение победы Украине.

Нельзя отрицать, что президент США Джо Байден и его команда создали антипутинскую коалицию, возродили дееспособность НАТО и помогли Украине выстоять. Однако нежелание пойти дальше и постоянные ограничения на применение американского и западного оружия отнюдь нельзя отнести к байденовским политическим активам. Полупомощь не приведет к полупобеде, ведь полупобед просто не бывает. Возможна только победа или поражение и капитуляция перед Москвой.

Можно постоянно громко заявлять о непоколебимой поддержке Украины, в то же время игнорировать утверждение бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса и других отставных американских генералов относительно того, что действительно нужно Украине для победы над террористическим государством Россия.

И именно тогда, когда Российская Федерация преступно попрала все действующие международные правила и нормы, в том числе фундаментальные принципы суверенитета и территориальной целостности, вероломно напав на Украинское государство. Хотя история показывает, что если вы разрешаете такому геополитическому преступнику, как Путин, безнаказанно захватывать чужие земли, он на этом не остановится. Кроме того, такая позиция только провоцирует других потенциальных агрессоров решиться на подобные противозаконные шаги.

Безусловно, президент США Джо Байден хорошо поработал над созданием и поддержкой коалиции демократических наций. Однако его постоянные колебания относительно предоставления своевременной надлежащей поддержки Украине, выделения ресурсов и сдерживания разрешений повлекли за собой и продолжают вызывать страдания и приносить ущерб украинскому народу и стране. Также байденовская администрация неоднократно препятствовала применению американского оружия Украиной, этим существенно связывая руки Вооруженным силам Украины.

Хочется верить, что для президента Джо Байдена важно, какой след он оставит в американской и мировой истории. Через несколько месяцев, которые он еще будет находиться в Белом доме, он мог бы исправить свои недоработки по Украине. Времени мало, но оно еще есть. Возможно, он решится после 5 ноября снять все ограничения для ВСУ по применению американского и западного оружия. Тогда это был бы поступок тождественному масштабу решений одного из лучших американских президентов ХХ века – Рональда Рейгана.

Происходящее в американском политикуме больше напоминает некую политическую перверзию. Похоже, что сейчас Республиканская и Демократическая партии поменялись местами. Республиканская партия, которая когда-то была сильным лидером, противостоявшим Советскому Союзу во время холодной войны, начала симпатизировать злобному и коррумпированному диктатору, который никогда не поведет Россию на путь сотрудничества с Европой, США и другими государствами свободного мира.

Россия имела свой уникальный исторический шанс в период перестройки Михаила Горбачева, но вскоре отбросила его и начала дрейфовать в свое естественное состояние тоталитарной диктатуры. Сейчас московиты наглядно показывают всему миру, что они снова стали самими собой – террористами и международными преступниками. Если это не замечать и пытаться игнорировать, слабость и умиротворение приведут лишь к увеличению насилия по всей Европе.

Период неопределенности, который может наступить после президентских выборов в Америке, не должен перечеркнуть все предыдущие достижения в поддержке Украины. Поэтому американцам следовало бы в ближайшее время предоставить Украине возможность использовать ракеты большой дальности для поражения военных объектов на глубине территории России. Ведь чем больше враждебных объектов уничтожит ВСУ, тем меньше они могут нанести вред самой Украине.

ВСУ будут продолжать поражать дронами аэродромы врага, склады боеприпасов, ракет и беспилотников, посланных Ираном в Россию. Но наибольшей целью должен стать Керченский мост, после его уничтожения перекроется большая часть снабжения российских террористических войск на украинском Юге. Таким образом, Украина сможет деоккупировать Крым и выгнать из него московских захватчиков. Поэтому для реализации этих стратегических целей, Запад должен предоставить украинцам все для того, чтобы победить военную машину Путина.

Образно говоря, президентские выборы в США 5 ноября станут к тому же своеобразным референдумом о будущем Украины. Ведь Дональд Трамп – не Рональд Рейган. Тот решал бы вопрос, что делать с Россией совсем иначе.

Удивляет, что Республиканская партия постоянно выдвигает Трампа в президенты, когда в реальности он политиком никогда не был. Международная политика для него – только бизнес. Поэтому он и готов отдать России 4 украинских области и Крым не задумываюсь о том, что может быть после этого.

Непредоставление Украине боевых бронированных машин пехоты Bradley, а их сейчас нужно Украине не менее 200, и критически необходимого вооружения, которое могло бы в конце концов стабилизировать фронт и остановить российское наступление на Донбассе и на других сверхважных направлениях, лишь провоцирует Кремль на увеличение эскалации.

Но если президент Джо Байден тормозил, а затем оказывал дозированную помощь Украине, то сейчас многие лидеры в демократических странах начали осознавать, что Дональд Трамп, скорее всего, разрушит международные политические, военные и экономические альянсы. Оставление Украины лицом к лицу с Россией стало бы четким признаком того, что Соединенные Штаты отказываются от своей роли признанного лидера мира, а дальнейшая судьба тех стран, стремящихся стать демократическими государствами, их уже не волнует.

Дональд Трамп и его alter ego Джей Ди Вэнс выступают за то, чтобы просто капитулировать перед Путиным и согласиться на аннексию Россией столько территории Украины, сколько их сможет занять российская военная машина. Цинизм республиканцев зашкаливает, однако при этом нельзя не видеть, что и демократы не сделали того, что должно было привести к выводу Москвой войск из украинских земель.

Трамп хорошо информирован, что поставлено на карту в Украине. Но, чтобы он не озвучивал публично, ни одного военного персонала США в Украине не было, и ни один американец там не погиб. Украина только просит инструментов, необходимых ей для защиты своего суверенитета.

И когда кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, говорит, что у Украины нет «достижимой цели», то можно ему ответить, что ее главная цель – не дать России стереть Украинское государство с карты мира. А логика политического диагноза Вэнса состоит в том, чтобы прекратить сопротивление Путину, капитулировать перед Российской Федерацией и сдаться на милость Москвы.

Вместо того чтобы рассматривать войну России в Украине как проблему национальной безопасности Соединенных Штатов, часть американского политического истеблишмента предпочитает вообще игнорировать ее значение для коллективного Запада. Хотя от цивилизационного выбора Украины теперь напрямую зависит, сохранится ли на международной арене ведущая роль государств свободного мира.

Международное сообщество должно набраться сил и преодолеть ядерные угрозы Путина, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Непобеда Украины способна спровоцировать Третью мировую войну, а не желание оказать украинцам достаточно помощи, чтобы победить российский диктатор.

Если свободные демократические страны не остановят Путина и поддерживающих его намерения уничтожения украинского государства, то они автоматически становятся соучастниками их преступлений.

За туманом войны просматривается много путаницы. Однако главное для Запада – не терять из виду, как началась война и за что воюют украинцы – за свой суверенитет. Дальнейшая поддержка Украины означает поддержку европейской обороны. И именно из этого необходимо исходить, рассматривая ход войны России в Украине.

Идея фикс Путина состоит в том, что для того, чтобы Россия была велика и победила Запад, Украина не должна существовать. Как эта идея выглядит на практике, показывают варварские убийства гражданского украинского населения и страшные разрушения инфраструктуры Украины.

Путин и его сторонники – раковая опухоль на теле человечества, и игнорировать это значит согласиться с тем, что рак должен победить.

Виктор Каспрук, блог

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