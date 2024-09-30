Дрон-«дракон» ВСУ выжег позицию россиян на Курщине 2 30.09.2024, 14:48

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Украинские воины нанесли значительный ущерб врагу.

Оператор дронов подразделения «Черный лебедь» из 225-го ОШБ сжег позицию россиян на Курщине с помощью беспилотника с термитным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью так называемого дрона-«дракона» украинские воины нанесли значительный ущерб врагу и захватили позицию.

«Во-первых, это красиво выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное - мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше», - отмечает в комментарии автор публикации.

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