Ученые создали новый препарат, продлевающий молодость 1 30.09.2024, 14:52

IU1 может предотвращать накопление в организме поврежденных белков.

Ученые из Университета Чунг-Анг (Южная Корея) установили, что препарат под названием IU1 может предотвращать накопление в организме плодовых мушек поврежденных белков, тем самым замедляя старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Autophagy.

Старение представляет собой естественный процесс, который зачастую связывают с ухудшением состояния здоровья. Одной из причин этого явления является сбой в работе систем, отвечающих за контроль качества белков в клетках, что приводит к накоплению дефектных белков и клеточному стрессу. Именно эти аномальные белки способствуют возникновению множества возрастных заболеваний.

Исследователи обнаружили, что новый препарат IU1 повышает эффективность деятельности двух основных механизмов клеточного контроля качества белков — протеасом и аутофагии. Протеасома — это многобелковый комплекс, разрушающий ненужные или дефектные белки при помощи протеолиза (химической реакции, при которой происходит разрыв пептидных связей. В ходе аутофагии лизосомы (особые клеточные компоненты) перерабатывают дисфункциональные компоненты клеток.

В ходе экспериментов с применением IU1 было отмечено значительное улучшение мышечной функции у плодов мушек и увеличение их продолжительности жизни. Аналогичные результаты были получены и в исследованиях на клетках человека.

«Снижение гомеостаза белков является основной характеристикой дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты нашего исследования могут заложить основу для разработки методов лечения различных возрастных заболеваний», — отметил ведущий автор исследования, профессор Соганг Хен из Университета Чунг-Анг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com