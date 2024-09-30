закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали новый препарат, продлевающий молодость

1
  • 30.09.2024, 14:52
Ученые создали новый препарат, продлевающий молодость

IU1 может предотвращать накопление в организме поврежденных белков.

Ученые из Университета Чунг-Анг (Южная Корея) установили, что препарат под названием IU1 может предотвращать накопление в организме плодовых мушек поврежденных белков, тем самым замедляя старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Autophagy.

Старение представляет собой естественный процесс, который зачастую связывают с ухудшением состояния здоровья. Одной из причин этого явления является сбой в работе систем, отвечающих за контроль качества белков в клетках, что приводит к накоплению дефектных белков и клеточному стрессу. Именно эти аномальные белки способствуют возникновению множества возрастных заболеваний.

Исследователи обнаружили, что новый препарат IU1 повышает эффективность деятельности двух основных механизмов клеточного контроля качества белков — протеасом и аутофагии. Протеасома — это многобелковый комплекс, разрушающий ненужные или дефектные белки при помощи протеолиза (химической реакции, при которой происходит разрыв пептидных связей. В ходе аутофагии лизосомы (особые клеточные компоненты) перерабатывают дисфункциональные компоненты клеток.

В ходе экспериментов с применением IU1 было отмечено значительное улучшение мышечной функции у плодов мушек и увеличение их продолжительности жизни. Аналогичные результаты были получены и в исследованиях на клетках человека.

«Снижение гомеостаза белков является основной характеристикой дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты нашего исследования могут заложить основу для разработки методов лечения различных возрастных заболеваний», — отметил ведущий автор исследования, профессор Соганг Хен из Университета Чунг-Анг.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников