Часть «плана победы» Украины засекретят 1 30.09.2024, 14:58

Офис Зеленского намекнул на удары по территории РФ западным оружием.

Украинцам представят «план победы», который подготовил Владимир Зеленский, но некоторые его положения засекретят, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет «Украинская правда».

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», — сказал Ермак. При этом он намекнул на удары по территории России, отметив, что важно увидеть реализацию «плана победы» «на вражеской территории».

Глава офиса Зеленского выразил уверенность, что украинцы поймут необходимость замалчивания некоторых деталей. «Люди у нас очень умные, люди все понимают, все оценивают», — сказал Ермак.

Он также добавил, что после презентации «плана победы» президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу в Киеве убедились, что поддержка со стороны Вашингтона находится «на очень высоком уровне».

По словам Ермака, план Зеленского предполагает, что Киев сможет добиться мира с Москвой «через силу».

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