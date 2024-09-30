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Reuters: Республиканцы готовятся к обжалованию результатов выборов в США

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  • 30.09.2024, 15:12
Reuters: Республиканцы готовятся к обжалованию результатов выборов в США

Эксперты рассказали, на что направлена стратегия.

Команда кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис считает, что республиканцы готовятся к обжалованию результатов выборов в США в суде.

Об этом сообщает Reuters.

В штате Аризона организация, созданная советником Дональда Трампа Стивен Миллер, предлагает предоставить судьям возможность аннулировать результаты выборов из-за «сбоя или нарушения» со стороны местных чиновников. Иск предусматривает возможность назначить повторные выборы в округах, где кандидат от Демократической партии Камала Харрис несколько опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

В штате Мичиган республиканцы подали в суд, чтобы запретить государственным учреждениям расширенный доступ к регистрации избирателей, ограничить использование мобильных избирательных пунктов и ввести более жесткие правила проверки бюллетеней, направляемых по почте.

В Неваде республиканцы пытаются очистить избирательные списки от избирателей, якобы не имеющих права голоса и не являющихся гражданами США.

В Пенсильвании сторонники Трампа пытаются ввести более строгие правила голосования по почте и ограничить возможность исправлять избирателями ошибки в своих бюллетенях.

Национальный комитет Республиканской партии заявил, что участвует более чем в 120 судебных процессах в 26 штатах. По мнению экспертов, эта стратегия преследует цель подорвать доверие к избирательной системе.

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