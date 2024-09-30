Лавров кусает локти 2 Телеграм-канал «Депутатские будни»

30.09.2024, 15:38

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Странные ходы мидовских чиновников могут подлить масла в огонь.

Похоже, что «успехи» кавалера Ордена Жеребца на дипломатическом поприще не ограничатся лишь подписанием договора о неразмещении первыми оружия в космосе с Буркина-Фасо. Ведь раз в год и палка стреляет.

Намедни глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в достижении мира между Грузией и республиками Южная Осетия и Абхазия. Мир и дружба - дело хорошее, одна вся ситуация попахивает попыткой заранее подстелить соломки, если что-то пойдет не по плану.

Чтобы потом не пытаться кусать локти, когда земли, некогда кровь из носу (и не только) нужные России, совсем уплывут из её цепких объятий. Куда денутся?

Тут ответ весьма простой. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе уже обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, призвав их жить в «едином грузинском государстве». Мол, Грузии необходимо «восстановить все разрушенные мосты».

В то же время и Бидзина Иванишвили пообещал в «нужный момент» изменить конституцию республики таким образом, чтобы восстановить ее территориальную целостность. Так что странные ходы мидовских чиновников могут подлить масла в огонь и обрушить без того сложную ситуацию в Закавказье до уровня «что имеем не храним, потерявши плачем.»

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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