Супругам из Барановичей дали огромные сроки за «измену государству»11
- 30.09.2024, 15:48
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У них трое детей.
Супруги из Барановичей Дмитрий и Оксана Молочко признаны политзаключенными. Им присудили 12 и 8 лет заключения соответственно по обвинению в «измене государству», пишет «Наша Ніва».
Дмитрию Молочко 53 года, Оксане Молочко — 47. По сведениям проекта Digital intelligence team, они в браке, у них трое детей — сын и две дочери.
Оксана родилась и выросла в Барановичах. Никакой политической активности на ее страницах нет.
Дмитрий Молочко тоже родом из Барановичей. Последнее известное место его работы — гравийно-сортировочный завод «Омневичи» в Барановичах, выпускающий песок и щебеночные смеси. После Дмитрий занялся ремесленничеством.
Его один раз задерживали на протестах в городе — 27 сентября 2020 года. На его страницах есть репосты независимых медиа.
По сведениям «Вясны», Дмитрия и Оксану задержали в ноябре 2023 года и сначала посадили на сутки. После на них завели уголовные дела и перевели в СИЗО-7 в Бресте.
Их начали судить 24 июля 2024 года по обвинению в «измене государству» (ч. 1 ст. 356 УК). Дмитрию присудили двенадцать лет колонии, а Оксане — восемь лет. Суть обвинения неизвестна.
Как отмечают правозащитники, в Верховном суде 27 сентября рассмотрели апелляционную жалобу Дмитрия и Оксаны. Решение принимала судебная коллегия под председательством Павла Коршуновича. Скоро их переведут в колонии.