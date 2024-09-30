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Чего ждать от белорусского рубля на этой неделе

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  • 30.09.2024, 16:08
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Чего ждать от белорусского рубля на этой неделе

Прогноз от аналитиков.

Последняя неделя сентября прошла для валют без потрясений. К пятнице доллар стоил 3,21 белорусского рубля. В свою очередь биткоин немного укрепился и к выходным торговался чуть ниже $66 тыс. Но на крипторынке всю минувшую неделю внимание было приковано к листингу токена Hamster Kombat, который изрядно  разочаровал пользователей. Чего ожидать на рынках в первые дни октября, Office Life спросил у экспертов по валютам и крипте.

Что с курсами валют

Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев говорит, что в последние две недели наблюдалось некоторое ослабление белорусского рубля по отношению к доллару:

— Пиковое значение средневзвешенного курса по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже было зафиксировано 24 сентября, когда доллар торговался чуть выше 3,22 рубля. Далее, вслед за укреплением российского рубля вследствие подготовки экспортеров к налоговым выплатам, произошло некоторое усиление национальной валюты.

По мнению эксперта, внешние факторы, прежде всего ожидание падения цен на нефть в связи с увеличением ее предложения на рынке, не дают предпосылок для дальнейшего укрепления как российского, так и белорусского рубля. В итоге текущая неделя, вероятно, продемонстрирует колебания курса белорусской валюты возле границы 3,19–3,2 рубля за доллар.

А что с крипторынком?

Криптоинвестор и инвестиционный наставник Александр Теслов отмечает, что по криптовалютам сейчас достаточно положительный тренд, несмотря на то что сентябрь исторически считается одним из худших месяцев для крипты: 

— В этом году сентябрь не худший месяц для криптовалют — в последнее время наметился положительный тренд на рост. И в ближайшее время ждем дальнейшего роста криптовалют. Биткоин, скорее всего, вырастет до $69–70 тыс., а эфир вернется на уровень $3 тыс. Что же касается листинга «Хомяка», получилось все очень неоднозначно, суммы оказались даже меньше, чем я  думал. Только по подтвержденным данным, организаторы Hamster Kombat заработали почти $60 млн, при этом немало людей не получили совсем ничего.

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