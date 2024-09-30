ВСУ уничтожили колонну танков и БМП в тылу оккупантов
- 30.09.2024, 16:23
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили бронетанковую колонну российских оккупантов в их ближнем тылу возле села Владимировка Луганской области.
Об этом сообщил Telegram-канал «Трикутник», который освещает ход боевых действий на этом направлении, а также на Лиманском (Кременном) и Северском.
«Уничтожение российского танка Т-80БВ («черепаха»), боевой машины пехоты БМП-2 и бронетранспортера БТР-80. Еще один российский танк Т-80БВМ получил повреждение», — говорится в подписи к видео.