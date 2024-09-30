Море карбона и 820 сил: новый «Гелендваген» получил эксклюзивные версии 30.09.2024, 16:34

Внедорожники стали ярче снаружи и роскошнее внутри.

Новый Mercedes G-Class 2024 совсем недавно вышел на рынок, а его уже взялись доработать. Немецкое тюнинг-ателье Mansory презентовало сразу два проекта на базе нового «Гелендвагена». О них рассказали на его сайте.

Внедорожники назвали Mansory Gronos и Grand Entrée. Выпустят по 8 таких автомобилей стоимостью более пимиллиона долларов каждый.

Тюнинг «Гелендвагена» от Mansory традиционно включает более агрессивную решетку радиатора, 24-дюймовые кованые диски, дополнительную оптику, а также карбоновые карбон, обвес и спойлер на крыше.

Два Mercedes G-Class Mansory отличаются не только декором. Mansory Gronos получил расширенный кузов, а вот в Grand Entrée задние двери открываются против движения — как у Rolls-Royce.

Еще одна черта Rolls-Royce появилась в салоне Mercedes G-Class — это подсветка потолка в виде звездного неба. В отделке использованы кожа и карбон, а сзади установлены отдельные кресла.

Кроме того, тюнинг «Гелендвагена» коснулся и его двигателя. Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо Mercedes-AMG G63 увеличили до 820 л.с. и 1150 Н∙м, а разгон до сотни теперь занимает 4 секунды.

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