Море карбона и 820 сил: новый «Гелендваген» получил эксклюзивные версии
- 30.09.2024, 16:34
Внедорожники стали ярче снаружи и роскошнее внутри.
Новый Mercedes G-Class 2024 совсем недавно вышел на рынок, а его уже взялись доработать. Немецкое тюнинг-ателье Mansory презентовало сразу два проекта на базе нового «Гелендвагена». О них рассказали на его сайте.
Внедорожники назвали Mansory Gronos и Grand Entrée. Выпустят по 8 таких автомобилей стоимостью более пимиллиона долларов каждый.
Тюнинг «Гелендвагена» от Mansory традиционно включает более агрессивную решетку радиатора, 24-дюймовые кованые диски, дополнительную оптику, а также карбоновые карбон, обвес и спойлер на крыше.
Два Mercedes G-Class Mansory отличаются не только декором. Mansory Gronos получил расширенный кузов, а вот в Grand Entrée задние двери открываются против движения — как у Rolls-Royce.
Еще одна черта Rolls-Royce появилась в салоне Mercedes G-Class — это подсветка потолка в виде звездного неба. В отделке использованы кожа и карбон, а сзади установлены отдельные кресла.
Кроме того, тюнинг «Гелендвагена» коснулся и его двигателя. Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо Mercedes-AMG G63 увеличили до 820 л.с. и 1150 Н∙м, а разгон до сотни теперь занимает 4 секунды.