Премьер Хорватии: Путин невольно стал катализатором расширения ЕС
- 30.09.2024, 16:48
Все больше стран хотят вступить в Евросоюз.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в интервью Bloomberg, что развязанная Россией война в Украине стала ключевым фактором расширения Евросоюза.
По его мнению, после вторжения России в Украину все больше стран хотят вступить в ЕС. Путин невольно стал крупнейшим катализатором расширения объединения, сказал он.
Пленкович подчеркнул, что за последние два с половиной года стал виден «стратегический сдвиг в том, что европейские столицы стали более открытыми к расширению». Путин был «самым большим сторонником расширения», сыронизировал глава хорватского правительства.