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Премьер Хорватии: Путин невольно стал катализатором расширения ЕС

  • 30.09.2024, 16:48
Премьер Хорватии: Путин невольно стал катализатором расширения ЕС

Все больше стран хотят вступить в Евросоюз.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в интервью Bloomberg, что развязанная Россией война в Украине стала ключевым фактором расширения Евросоюза.

По его мнению, после вторжения России в Украину все больше стран хотят вступить в ЕС. Путин невольно стал крупнейшим катализатором расширения объединения, сказал он.

Пленкович подчеркнул, что за последние два с половиной года стал виден «стратегический сдвиг в том, что европейские столицы стали более открытыми к расширению». Путин был «самым большим сторонником расширения», сыронизировал глава хорватского правительства.

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