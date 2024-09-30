Белорусы останутся без Winston и Сamel? 30.09.2024, 16:53

JT International расторгла лицензионные соглашения с «Табак-Инвест».

Одна из крупнейших табачных корпораций мира, японская JT International, и ее британская дочь Gallaher Group расторгли лицензионные соглашения с компанией «Табак-инвест». По нему много лет в Беларуси выпускались и продавались сигареты под марками Winston, Camel, Sobranie и Monte-Carlo. Причины такого решения не называются. Вероятно, сработали американские санкции, пишет belmarket.by.

Соглашение JT International с «Табак-инвест» действовало с 2008 года, с Gallaher Group — с 2013-го. Оба документа потеряли свою легитимность в мае этого года. Известно, что в конце 2023 года «Табак-инвест» и его совладельцы Павел Топузидис и Виктор Петрович попали под санкции Минфина США. Американское ведомство установило срок завершения сделок с белорусским производителем — до февраля 2024-го.

В России JT International осталась. Опрошенные изданием эксперты полагают, что бренды JTI будут завозить в РБ из РФ. Возможно, что будет подписано лицензионное соглашение с другим производителем. А пока в Беларуси продаются остатки сигарет известных марок, которые еще остались на складах. И они переоценивались.

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