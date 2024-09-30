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В Буйничах внезапно умер 17-летний учащийся местного колледжа

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  • 30.09.2024, 17:14
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В Буйничах внезапно умер 17-летний учащийся местного колледжа

Причина смерти до сих пор неизвестна.

В агрогородке Буйничи 21 сентября случилась трагедия: в общежитии местного агролесотехнического колледжа умер студент (его имя и фамилия известны редакции). Как стало известно «Зеркалу», парню было 17 лет. Причина смерти до сих пор неизвестна. Родные уверены, что он был здоров.

О случившемся «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника, вечером в пятницу, 20 сентября, парень чувствовал себя хорошо. Он звонил родным и рассказывал, что утром в субботу собирался с другом и соседом по комнате на подработку.

— По словам друга, он будил его в 5.30 утра, но тот сказал, что будет спать, и не пошел (на подработку). На протяжении всего дня не выходил на связь с мамой, хотя обычно неоднократно звонил, — рассказывает источник. — Мама тоже пыталась связаться с ним целый день, но на звонки ответа не было.

Ближе к вечеру родные парня забили тревогу.

— Около 20.00, связались с преподавателем и сказали, что не могут найти парня. Буквально через десять минут тот перезвонил и сказал, что молодого человека обнаружили мертвым в кровати, — говорит собеседник.

На следующей день, по его словам, родные приехали в общежитие. Они увидели, что вещи парня разбросаны, кое-что из них исчезло.

Точной причины, по которой 17-летний подросток неожиданно умер, родственникам не сообщили, рассказывает источник. В свидетельстве о смерти указан код R99 — «другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти» по МКБ-10. По факту смерти учащегося проводится проверка.

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