В Буйничах внезапно умер 17-летний учащийся местного колледжа 1 30.09.2024, 17:14

2,800

Причина смерти до сих пор неизвестна.

В агрогородке Буйничи 21 сентября случилась трагедия: в общежитии местного агролесотехнического колледжа умер студент (его имя и фамилия известны редакции). Как стало известно «Зеркалу», парню было 17 лет. Причина смерти до сих пор неизвестна. Родные уверены, что он был здоров.

О случившемся «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника, вечером в пятницу, 20 сентября, парень чувствовал себя хорошо. Он звонил родным и рассказывал, что утром в субботу собирался с другом и соседом по комнате на подработку.

— По словам друга, он будил его в 5.30 утра, но тот сказал, что будет спать, и не пошел (на подработку). На протяжении всего дня не выходил на связь с мамой, хотя обычно неоднократно звонил, — рассказывает источник. — Мама тоже пыталась связаться с ним целый день, но на звонки ответа не было.

Ближе к вечеру родные парня забили тревогу.

— Около 20.00, связались с преподавателем и сказали, что не могут найти парня. Буквально через десять минут тот перезвонил и сказал, что молодого человека обнаружили мертвым в кровати, — говорит собеседник.

На следующей день, по его словам, родные приехали в общежитие. Они увидели, что вещи парня разбросаны, кое-что из них исчезло.

Точной причины, по которой 17-летний подросток неожиданно умер, родственникам не сообщили, рассказывает источник. В свидетельстве о смерти указан код R99 — «другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти» по МКБ-10. По факту смерти учащегося проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com