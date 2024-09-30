закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Болгария может потерять миллиарды евро от ЕС

  • 30.09.2024, 17:26
  • 1,506
Болгария может потерять миллиарды евро от ЕС

Из-за хаоса в парламенте.

Громкие скандалы и агрессивное поведение радикальных пророссийских и популистских партий помешали парламенту Болгарии собрать большинство, необходимое для принятия ключевых законов, от которых зависят миллиарды евро выплат в рамках Плана восстановления и устойчивости от ЕС.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает «Европейская правда».

В прошлый четверг болгарский парламент пытался провести свое последнее запланированное заседание перед досрочными выборами, на котором он должен был принять долгожданные изменения в Дорожную карту климатической нейтральности, предложенные Европейской комиссией.

Однако этого не произошло, поскольку депутаты от пророссийской радикальной партии «Возрождение» и популистской партии «Есть такой народ» силой заняли трибуну, а некоторые из них вырвали кабели звуковой системы в зале заседаний.

«Это была последняя возможность спасти более двух миллиардов левов, предусмотренных Планом восстановления (1 миллиард евро)», – заявил после инцидента Делян Добрев, депутат от крупнейшей болгарской партии ГЕРБ.

Болгария – единственная страна ЕС, которая получила только один платеж по Плану восстановления – 1,7 млрд евро из 5,7 млрд евро, которые предстоит выплатить стране.

Деньги были заблокированы из-за того, что парламент в течение двух лет отказывался принять новую Дорожную карту климатической нейтральности и график постепенного отказа от угольных электростанций до 2038 года и внедрения мощностей возобновляемой энергетики в угольных регионах.

«Из-за непринятия дорожной карты климатической нейтральности было потеряно 266 миллионов евро – 30% второго платежа по Плану восстановления», – заявила временно исполняющая обязанности министра финансов страны Людмила Петкова.

План REPowerEU имеет целью сократить чистые выбросы парниковых газов минимум на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

Если Болгария не хочет потерять деньги на «зеленый» переход, парламент может собраться на внеочередную сессию, чтобы проголосовать за поправки и отправить их в Европейскую комиссию для принятия не позднее 15-20 октября, отмечает портал.

Без плана климатической нейтральности Болгария будет оставаться зависимой от углеродных источников энергии, что увеличит стоимость выбросов и обременит местные предприятия и домохозяйства более дорогой энергией.

Между тем невыполнение директив ЕС по сокращению выбросов углерода и достижению климатической нейтральности может привести к финансовым санкциям.

ЕС вводит строгий контроль за реализацией «зеленой» политики, и Болгария может столкнуться с серьезными правовыми последствиями, включая судебный иск в Суд ЕС.

Напомним, крупнейшая пророссийская партия Болгарии «Возрождение» призвала страну выйти из Европейского Союза и стать членом БРИКС, где Россия имеет ведущее влияние.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников