Один из белорусских банков ввел странное нововведение для клиентов

Один из белорусских банков ввел странное нововведение для клиентов5
- 30.09.2024, 17:31
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Будет брать плату за частую проверку баланса на карте.
Пресс-служба БНБ-Банка (сообщила тарифы на обслуживание), что с 1 октября 2024 года изменяются тарифы на обслуживание. Теперь клиенты не смогут бесплатно проверять баланс на карте больше трех раз в месяц, если делают это в банкоматах или инфокиосках других учреждений.
Если человек пользуется картой БНБ-Банка, то после третьего бесплатного запроса в чужих банкоматах с него будет взиматься плата в размере 3 рубля за каждый следующий раз.