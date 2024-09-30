ВСУ впервые сбили Mavic ВС РФ сбросом с беспилотника 30.09.2024, 17:43

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Хватило четырех секунд.

Украинские военные выследили российский дрон Mavic, который ВС РФ попытались использовать на одном из участков восточного фронта. Дрон завис над землей, выискивая цель, тем временем за ним следил БПЛА Сил обороны, зависнув на десяток метров выше. Как сообщает «Фокус», о деталях охоты дрона на Mavic, которая завершилась удачным сбросом взрывчатки, командир 414 отдельного батальона ударных беспилотников Роберт Бровди «Мадяр» написал на странице X (Twitter).

Перший зафіксований випадок збиття ворожого мавіка за допомогою скида з дрону

Працюють оператори ударних дронів взводу "Котики" 130-ї окремої бригади територіальної оборони

Торецький напрямок, Донеччина pic.twitter.com/yW0fgZeDYc — Мисливець за зорями (@small10space) September 30, 2024

Бровди опубликовал кадры отработки дрона ВСУ по Mavic ВС РФ днем 30 сентября. Указывается, что событие произошло на Торецком направлении, а охотой занимались операторы взвода «Котики» 130 бригады Теробороны. Видео длится всего лишь девять секунд. Первые четыре секунды — это слежение за вражеским беспилотником, который завис над дорогой. На пятой секунде украинский БПЛА сбрасывает взрывчатку: через мгновение вспыхивает, появляется дымок, а от российского дрона не видно даже следа. Командир 414 ОБУБАС подчеркнул, что подобную результативную охоту впервые зафиксировали на видео.

«Первый зафиксированный случай сбития вражеского мавика с помощью сброса с дрона», — написал «Мадяр».

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