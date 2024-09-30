В пункте пропуска «Брест» ввели новые «экспериментальные» правила ожидания очереди
- 30.09.2024, 18:10
С 30 сентября.
На белоусско-польской границе перед пунктом пропуска «Брест» 30 сентября начали проводить эксперимент, который должен облегчить ожидание в очереди для водителей легковых автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Белтаможсервиса».
Для водителей предусмотрена возможность выезда из зоны ожидания.
«Эксперимент предусматривает регистрацию транспортных средств с возможностью выезда из зоны ожидания и упорядочение движения транспортных средств при въезде в автодорожный пункт пропуска „Брест“. Совместная разработка нацелена на удобство граждан и позволит им рационально использовать время ожидания очереди для последующего пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.
В частности, водители легковушек смогут после регистрации в очереди на прохождение границы остаться в ней или же уехать ждать в удобное место. Следить за движением очереди можно на сайте «Белтаможсервиса». Когда подойдет время, водитель должен вернуться в зону ожидания и там ожидать въезда в пункт пропуска.
Новшество распространяется только на легковые авто.