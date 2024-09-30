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Дмитрию Дашкевичу вынесли новый приговор

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  • 30.09.2024, 18:24
Дмитрию Дашкевичу вынесли новый приговор
Дмитрий Дашкевич

Активисту добавили 1 год и 3 месяца колонии строгого режима.

О новом приговоре известному активисту Дмитрию Дашкевичу стало известно от друзей семьи. Ему добавили 1 год и 3 месяца колонии строгого режима, передает «Наша Нiва».

Дмитрию в этот раз инкриминировали «народную» статью 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), а также ч. 1 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации колонии).

Напомним, активиста вместе с женой Настей обвинили в участии в акции протеста 23 августа 2020 года. 14 июля 2022 года Дмитрию присудили 1,5 года колонии, а Насте — 3 года «домашней химии».

Активист должен был выйти на свободу из исправительной колонии № 14 после окончания срока 11 июля 2023 года. Но сразу после выхода его задержали в рамках нового уголовного дела по ст. 411 УК. Судья Татьяна Деревянко приговорила политзаключенного к еще одному году колонии строгого режима. В этом мае против него возбудили новое уголовное дело.

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