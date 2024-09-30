закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Belavia продлила чартерные рейсы в Анталью

  • 30.09.2024, 18:40
Belavia продлила чартерные рейсы в Анталью

До ноября.

Belavia продлила чартерные рейсы в Анталью.

Улететь на курорт прямиком можно будет до 3 ноября. Самолеты отправляются из Гомеля.

Чартерные рейсы в Анталью также летают из Бреста и Витебска.

С 27 октября 2024 года Belavia переходит на зимнее расписание. Вместе с этим увеличится количество полетов в отдельные иностранные города. К примеру, рейс Минск – Дубай – Минск станет ежедневным.

Вдобавок по такому же графику из Минска и обратно будут совершаться прямые перелеты в Баку.

Увеличат частоту полетов и в Москву. Например, из Бреста в московский аэропорт Шереметьево рейсы станут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Из Гомеля в российскую столицу самолеты будут летать ежедневно. По вторникам и пятницам – во Внуково, в остальные дни – в Шереметьево.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников