Belavia продлила чартерные рейсы в Анталью
- 30.09.2024, 18:40
До ноября.
Belavia продлила чартерные рейсы в Анталью.
Улететь на курорт прямиком можно будет до 3 ноября. Самолеты отправляются из Гомеля.
Чартерные рейсы в Анталью также летают из Бреста и Витебска.
С 27 октября 2024 года Belavia переходит на зимнее расписание. Вместе с этим увеличится количество полетов в отдельные иностранные города. К примеру, рейс Минск – Дубай – Минск станет ежедневным.
Вдобавок по такому же графику из Минска и обратно будут совершаться прямые перелеты в Баку.
Увеличат частоту полетов и в Москву. Например, из Бреста в московский аэропорт Шереметьево рейсы станут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Из Гомеля в российскую столицу самолеты будут летать ежедневно. По вторникам и пятницам – во Внуково, в остальные дни – в Шереметьево.