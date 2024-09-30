Belavia продлила чартерные рейсы в Анталью 30.09.2024, 18:40

До ноября.

Belavia продлила чартерные рейсы в Анталью.

Улететь на курорт прямиком можно будет до 3 ноября. Самолеты отправляются из Гомеля.

Чартерные рейсы в Анталью также летают из Бреста и Витебска.

С 27 октября 2024 года Belavia переходит на зимнее расписание. Вместе с этим увеличится количество полетов в отдельные иностранные города. К примеру, рейс Минск – Дубай – Минск станет ежедневным.

Вдобавок по такому же графику из Минска и обратно будут совершаться прямые перелеты в Баку.

Увеличат частоту полетов и в Москву. Например, из Бреста в московский аэропорт Шереметьево рейсы станут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Из Гомеля в российскую столицу самолеты будут летать ежедневно. По вторникам и пятницам – во Внуково, в остальные дни – в Шереметьево.

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