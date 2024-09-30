Марк Рубио: Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в переговорах с РФ 6 30.09.2024, 19:20

Марк Рубио

Сенатор от Республиканской партии прокомментировал встречу Трампа и Зеленского.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп стремится укрепить позиции Украины в возможных мирных переговорах с Россией.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, сообщает NBC News.

«Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что путь для Украины до окончания этого (войны - ред.) – это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим, и я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах», - сказал Рубио.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена также считает, что российско-украинская война, в конце концов, должна закончиться переговорами.

«Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская», - добавил американский сенатор.

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