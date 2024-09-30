Марк Рубио: Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в переговорах с РФ

Марк Рубио: Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в переговорах с РФ6
- 30.09.2024, 19:20
Сенатор от Республиканской партии прокомментировал встречу Трампа и Зеленского.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп стремится укрепить позиции Украины в возможных мирных переговорах с Россией.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, сообщает NBC News.
«Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что путь для Украины до окончания этого (войны - ред.) – это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим, и я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах», - сказал Рубио.
По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена также считает, что российско-украинская война, в конце концов, должна закончиться переговорами.
«Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская», - добавил американский сенатор.