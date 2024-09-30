В Беларусь летит поднятая ветром с прикаспийских степей пыль 30.09.2024, 19:50

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Она уже добралась до Украины.

Пыль, поднятая ветром с прикаспийских степей, долетит до Беларуси утром 1 октября. Такой прогноз и карту с направлением ветра опубликовал телеграм-канал nadvorie.

По данным канала, сейчас на территории Казахстана и Туркменистана наблюдается сильный ветер, и он надвигается на наш регион.

«Эту пыль завтра утром до нас все же донесет. Потоки в атмосфере для этого благоприятные. Как можно видеть, концентрации будут совсем невысокие», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на карте — прогноз ECMEF (Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды) содержания пыли в атмосфере (микрограммы в кубометре воздуха). Судя по этой карте, в Беларуси будет около 10−20 микрограммов пыли в кубометре воздуха.

Тем временем в отчете по качеству воздуха на сайте Белгидромета на 30 сентября в нескольких городах Беларуси уже фиксируется небольшое загрязнение. В частности, предельно допустимая концентрация (ПДК) твердых частиц в атмосфере сейчас немного превышена в Могилеве, Жлобине, Полоцке, Гомеле и Бресте, а также в Березинском заповеднике. В Минске содержание в воздухе азота оксида, углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида и бензола было существенно ниже нормативов ПДК.

«По данным непрерывных измерений, среднесуточные концентрации по твердым частицам фракции размером до 10 микрон (далее — ТЧ10) на станции фонового мониторинга в Березинском заповеднике, в воздухе Могилева, Жлобина, Полоцка, Гомеля и Бреста варьировались в диапазоне 0,03−0,4 ПДК», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал Times of Ukraine, пыль из Узбекистана и Казахстана уже добралась до Украины. Жителям посоветовали закрывать окна на ночь.

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