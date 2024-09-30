Европейские автопроизводители теряют прибыль 30.09.2024, 19:58

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Акции падают из-за конкуренции с Китаем.

Ценовые котировки акций европейских автомобильных компаний 30 сентября упали почти на 4%. Это произошло после того, как Stellantis, Volkswagen и Aston Martin предупредили о возможном снижении прибыли из-за спада спроса и растущей конкуренции со стороны китайских производителей. Об этом сообщает Reuters.

Снижение рыночной стоимости индекса STOXX Auto & Parts составило почти $10 млрд. Больше всего пострадали акции Stellantis, потерявшие 14% после пересмотра прогнозов и сообщения о том, что компания терпит большие убытки, чем ожидалось.

Stellantis, пятый по рыночной стоимости автопроизводитель в Европе, владеет такими брендами, как Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen и Peugeot. Компания объясняет снижение прибыльности ужесточением конкуренции на рынке электромобилей, ростом затрат на модернизацию бизнеса в США и ухудшением тенденций в отрасли.

Аналитики прогнозируют падение доходов в секторе почти на 14% в 2024 году. Это является резким контрастом с периодом после пандемии, когда перебои в цепочках поставок позволяли автопроизводителям поднимать цены.

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