Житель Бреста, ехавший на автобусе из Польши в Беларусь, лишился почти 100 тысяч евро 4 30.09.2024, 20:02

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Его обвинили в контрабанде валюты.

В Бресте у местного жителя конфисковали почти 100 тыс. евро за покушение на контрабанду валюты через таможенную границу ЕАЭС. Также его оштрафовали на 16 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установлено в ходе судебного следствия, 39-летний житель Бреста ехал 29 июля на рейсовом автобусе из Польши в Беларусь через РПТО «Варшавский мост». Он спрятал в личных вещах и не задекларировал наличные деньги. В ходе таможенного контроля у него были обнаружены и изъяты средства в сумме, эквивалентной 109 тыс. евро.

В прокуратуре рассказали, что деньги обвиняемый вез для покупки автомобиля и знал об обязанности декларирования, но решил «не утруждаться».

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 228 УК (Покушение на контрабанду валюты через таможенную границу ЕАЭС) и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 базовых величин (16 тыс. рублей).

Деньги, незаконно перемещенные через границу, в сумме, которая превышает в эквиваленте десять тысяч долларов США, разрешенные к перемещению без декларирования, были конфискованы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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