Зеленский провел Ставку и более двух часов обсуждал с Сырским фронт 30.09.2024, 20:13

Все детали.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней рассматривалось комплектование бригад.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

По словам Зеленского, во время Ставки были рассмотрены два вопроса: первый — комплектование бригад, второй — оружие и техника для наших воинов, закупка и поставка.

«Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институции в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы», – рассказал Зеленский.

Также президент Украины сегодня подробно и очень продолжительно говорил с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Их разговор длился более двух с половиной часов.

«Доклады по каждому из наших фронтовых направлений, наши возможности – дальнейшие и конкретные задачи. Очень непростая ситуация. Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей», – подчеркнул Зеленский.

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