Белорусы смогут увидеть все матчи минского «Динамо» в Лиге Конференций 30.09.2024, 20:18

Все шесть футбольных поединков покажет телеканал СТВ.

Белорусские болельщики увидят все матчи минского «Динамо» в основном раунде Лиге конференций. В понедельник стало известно, что все 6 игр с участием минчан покажет телеканал СТВ.

Пресс-служба СТВ сообщает, что первая трансляция состоится в четверг, 3 октября. В 19:35 начнется матч между «Динамо» и шотландским «Хартсом» из Эдинбурга. Увидеть его можно будет не только по ТВ, но и на официальном сайте телеканала. Ниже — расписание других поединков с участием белорусского клуба:

24 октября. ХИК — «Динамо» (22:00).

7 ноября. «Легия» — «Динамо» (20:45).

28 ноября. «Динамо» — «Копенгаген» (20:45).

12 декабря. «Динамо» — «Ларн» (20:45).

19 декабря. «Панатинаикос» — «Динамо» (23:00).

Минчане не могут проводить домашние игры на родном стадионе. Принимать своих соперников в основном раунде Лиги Конференций в качестве номинального хозяина «Динамо» будет в азербайджанском городе Сумгаит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com