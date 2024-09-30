Белорусы смогут увидеть все матчи минского «Динамо» в Лиге Конференций
- 30.09.2024, 20:18
Все шесть футбольных поединков покажет телеканал СТВ.
Белорусские болельщики увидят все матчи минского «Динамо» в основном раунде Лиге конференций. В понедельник стало известно, что все 6 игр с участием минчан покажет телеканал СТВ.
Пресс-служба СТВ сообщает, что первая трансляция состоится в четверг, 3 октября. В 19:35 начнется матч между «Динамо» и шотландским «Хартсом» из Эдинбурга. Увидеть его можно будет не только по ТВ, но и на официальном сайте телеканала. Ниже — расписание других поединков с участием белорусского клуба:
24 октября. ХИК — «Динамо» (22:00).
7 ноября. «Легия» — «Динамо» (20:45).
28 ноября. «Динамо» — «Копенгаген» (20:45).
12 декабря. «Динамо» — «Ларн» (20:45).
19 декабря. «Панатинаикос» — «Динамо» (23:00).
Минчане не могут проводить домашние игры на родном стадионе. Принимать своих соперников в основном раунде Лиги Конференций в качестве номинального хозяина «Динамо» будет в азербайджанском городе Сумгаит.