ВСУ показали видео штурма на Харьковском направлении 1 30.09.2024, 20:27

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Одного оккупанта взяли в плен.

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают отвоевывать захваченные россиянами территории в Харьковской области. На этот раз они показали видео штурма позиций оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал Третьей штурмовой.

На опубликованных кадрах показано, как украинские военные захватили окопы. Также во время зачистки был найден живой россиянин, который просил не убивать и рассказал все о своем личном составе.

«В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше», – прокомментировали видео в бригаде.

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