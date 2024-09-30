ВСУ показали видео штурма на Харьковском направлении

ВСУ показали видео штурма на Харьковском направлении1
- 30.09.2024, 20:27
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Одного оккупанта взяли в плен.
Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают отвоевывать захваченные россиянами территории в Харьковской области. На этот раз они показали видео штурма позиций оккупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал Третьей штурмовой.
На опубликованных кадрах показано, как украинские военные захватили окопы. Также во время зачистки был найден живой россиянин, который просил не убивать и рассказал все о своем личном составе.
«В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше», – прокомментировали видео в бригаде.