В Мозыре таксист приехал на заказ, увидел женщину с ребенком и заблокировал двери 1 30.09.2024, 20:38

3,836

Так испугался?

4 сентября в Мозыре женщина вызывала такси через мобильное приложение. Вскоре во двор приехала красная Kia Rio. Женщина с маленьким ребенком на руках приблизилась к автомобилю и дернула за ручку двери. Дверь не открылась. Водитель отъехал назад, развернулся и уехал из двора, оставив женщину в недоумении.

Об этой ситуации корреспонденту Onlíner рассказал читатель.

— Супруга вызвала такси, чтобы вернуться домой от сестры. Приехал этот Kia, жена вышла к нему, на руках был полуторагодовалый ребенок. Она потянула за ручку задней двери, но водитель в этот момент заблокировал в машине двери. Она потянула за ручку еще раз, ничего не понимая, а он завел двигатель и начал движение задним ходом. Это при том, что в это время за ручку двери еще держалась девушка с ребенком на руках. После этого водитель развернулся и уехал, параллельно отменив заказ. Супруга так и осталась стоять в полном шоке, — отметил собеседник.

Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

Супруги обратились в службу поддержки сервиса.

— Там нам разъяснили, что водитель повел себя так, потому что в машине не было детского удерживающего устройства. Поэтому, якобы, он вправе отказать в поездке без объяснения причины. И вообще, как нам сказали, пассажиры обязаны предупреждать заранее, что они едут с ребенком, в приложении и интересоваться, есть ли у водителя детское кресло. Либо с собой носить, — удивляется наш читатель.

— Сказать, что мы были в шоке, — это ничего не сказать. И мы решили, что так просто это оставлять нельзя, поэтому обратились в Транспортную инспекцию Мозырского района с заявлением о привлечении этого водителя к ответственности. Благо есть видео с камеры наблюдения. Но вот в чем парадокс: привлечь водителя не так-то просто. Официально автомобиль службы такси обязан быть обклеен опознавательными наклейками и иметь плафон. Но такие по городу редко встретишь, тем более у агрегаторов такси. И к нам на заказ как раз приехала машина без наклеек и тем более без плафона, — отмечает читатель.

Он сомневается вот в чем: если такую машину остановят сотрудники ГАИ, не выпишут ли они водителю штраф за перевозку ребенка без специального удерживающего устройства?

— Если машина не является такси без наклеек и «шашек», то она обязана быть оснащена детским удерживающим устройством? Очень интересная ситуация получается, — добавляет собеседник. — Я считаю, что это большой пробел в законодательстве. Почему не запретить работать в онлайн-службах такси машинам без опознавательных знаков? У нас в городе подавляющее число машин такси без обклейки, и каждый раз водители вот так отказывают в поездке с детьми, тем самым нарушая наши права. У меня много знакомых, которые, услышав нашу историю, в один голос говорят, что с ними не раз случалась аналогичная ситуация. Какая-то дискриминация мам с детьми получается.

К слову, читатель уже получил ответ из Транспортной инспекции. Ему сообщили, что водитель автомобиля Kia был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com