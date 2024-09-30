Расходы на содержание Путина и его аппарата вырастут на 25% 1 30.09.2024, 20:56

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Власти РФ планируют значительно увеличить сборы штрафов с граждан и бизнеса.

В 2025 году траты на содержание Владимира Путина и его аппарата увеличатся более чем на четверть, следует из проекта госбюджета. Так, согласно документу, расходы по статье «Президент России и его администрация» вырастут до 30,9 млрд рублей, что на 25,6% больше, чем в текущем году, передает The Moscow Times.

Основным фактором увеличения расходов станет повышение заработных плат как для самого Путина, так и для сотрудников Кремля. Фонд оплаты труда администрации президента, в которой работают около 1,5-2 тысяч человек, в 2025-м вырастет с 18 до 21 млрд рублей. Также планируется значительное увеличение расходов на закупку товаров и услуг для главы государства и кремлевских чиновников.

Помимо роста трат на содержание президента и его администрации, в 2025 году ожидается существенное увеличение финансирования войны в Украине. Согласно проекту бюджета, траты на «национальную оборону» увеличатся почти на 25%, достигнув 13,5 трлн рублей, что составит 32,5% от всех расходов федерального бюджета, запланированных на уровне 41,47 трлн рублей. При этом на социальную политику будет выделено всего 6,49 трлн рублей, что составит лишь 15,7% от общего объема расходов. Ранее социальные статьи бюджета всегда занимали ведущие позиции.

На фоне роста расходов на войну и содержание президентского аппарата власти планируют значительно увеличить сборы штрафов с граждан и бизнеса. В соответствии с проектом федерального бюджета, в период с 2025 по 2027 годы государственная казна рассчитывает получить около 600 млрд рублей (592,7 млрд) за счет штрафов, санкций и возмещения ущерба. Из этой суммы около 60 млрд рублей (по 19,1 млрд ежегодно) планируется получить за счет конфискации имущества граждан.

В 2025 году общие поступления от штрафов должны составить 191,6 млрд рублей, в 2026 году — 197,3 млрд рублей, а в 2027 году эта сумма возрастет до 203,8 млрд рублей. В 2023 году план по сбору составлял 119,6 млрд рублей, а в текущем году — 174,4 млрд. Для сравнения, в довоенном 2021 году за счет штрафов, санкций и возмещения ущерба власти намеревались собрать лишь 81 млрд рублей.

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