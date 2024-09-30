Житель Полоцка вместо рыбы поймал большую черепаху 30.09.2024, 20:59

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На Западной Двине гостья из Америки поймана впервые.

О необычной рыбалке пишет специализированный портал Fishingby.

В воскресенье, 29 сентября, житель Полоцка Александр Щербаков поехал на Западную Двину ловить леща, говорится в сообщении.

А вместе рыбы на фидер клюнуло совсем другое существо — довольно крупная черепаха.

«Западная Двина. Такого я еще не ловил. Взяла на фидер, на два опарика. Неслабо удивился, когда вытащил это чудо на берег», — рассказал Александр.

«Улов» рыбака оказался красноухой черепахой, чей естественный ареал обитания — юг США и Мексика.

Отмечается, что в течение летнего сезона 2024 года красноухих черепах не раз вылавливали в Брестской и Минской областях. А вот на Западной Двине гостья из Америки поймана впервые.

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