В Беларуси ввели валютные изменения
- 30.09.2024, 21:03
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Нацбанк рассказал подробности.
Нацбанк ввел изменения по валютному рынку. Так, одно из новшеств касается индивидуальных предпринимателей, оно заработает с 1 октября. Еще одно изменение появится в ноябре, передает «Зеркало».
Что меняется для предпринимателей?
Напомним, ранее для индивидуальных предпринимателей ввели другое новшество — сократили число видов деятельности, которыми они могут заниматься. Тем, кто не попал в число «счастливчиков», предложили или закрыться, или перейти в юрлицо.
Нынешнее валютное новшество для предпринимателей, которое введут с 1 октября, как раз связано с сокращением видов деятельности для них и необходимости открывать юрлицо. Тем, кто решится на запуск компании, нужно будет по специальной схеме регистрировать валютные договоры по сделкам.
«Регистрация и представление информации об исполнении обязательств по валютному договору в данном случае осуществляются в порядке, предусмотренном для случаев реорганизации резидента», — отмечает Нацбанк.
Напомним, с 9 июля 2021 года в Беларуси ввели обязательную регистрацию некоторых договоров в валюте. Сделать это нужно будет на специальном портале регулятора. Это требование касается среди прочего сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортным и импортным контрактам.
Что изменится в ноябре?
С 19 ноября этого года введут еще одно валютное изменение. Так, список валютных операций, которые надо регистрировать, дополнят новыми позициями. Среди них — уступка беларусской компанией нерезиденту долга.