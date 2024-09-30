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В Беларуси ввели валютные изменения

  • 30.09.2024, 21:03
  • 1,880
В Беларуси ввели валютные изменения

Нацбанк рассказал подробности.

Нацбанк ввел изменения по валютному рынку. Так, одно из новшеств касается индивидуальных предпринимателей, оно заработает с 1 октября. Еще одно изменение появится в ноябре, передает «Зеркало».

Что меняется для предпринимателей?

Напомним, ранее для индивидуальных предпринимателей ввели другое новшество — сократили число видов деятельности, которыми они могут заниматься. Тем, кто не попал в число «счастливчиков», предложили или закрыться, или перейти в юрлицо.

Нынешнее валютное новшество для предпринимателей, которое введут с 1 октября, как раз связано с сокращением видов деятельности для них и необходимости открывать юрлицо. Тем, кто решится на запуск компании, нужно будет по специальной схеме регистрировать валютные договоры по сделкам.

«Регистрация и представление информации об исполнении обязательств по валютному договору в данном случае осуществляются в порядке, предусмотренном для случаев реорганизации резидента», — отмечает Нацбанк.

Напомним, с 9 июля 2021 года в Беларуси ввели обязательную регистрацию некоторых договоров в валюте. Сделать это нужно будет на специальном портале регулятора. Это требование касается среди прочего сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортным и импортным контрактам.

Что изменится в ноябре?

С 19 ноября этого года введут еще одно валютное изменение. Так, список валютных операций, которые надо регистрировать, дополнят новыми позициями. Среди них — уступка беларусской компанией нерезиденту долга.

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