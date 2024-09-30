Украинские защитники обнаружили и уничтожили российскую САУ «Пион»
30.09.2024, 21:06
Видеофакт.
Операторы дронов одного из подразделений Сил Обороны Украины обнаружили российскую 203-мм САУ «Пион», которая вела обстрелы позиций украинских подразделений на Запорожском направлении, и навели на нее реактивную артиллерию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.
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