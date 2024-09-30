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Украинцы сделали миллион онлайн-предложений жениться через приложение «Дія»

  • 30.09.2024, 21:24
  • 1,028
Украинцы сделали миллион онлайн-предложений жениться через приложение «Дія»

За три недели.

В течение трех недель украинцы сделали более 1 млн предложений жениться через приложение «Дія».

Об этом 30 сентября в Telegram сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, функцию онлайн-предложения запустили для находящихся на расстоянии пар.

«А сейчас видим, что она стала трендом на все случаи жизни. Сделать предложение в «Дії» успели все – от влюбленных пар до украинских бизнесов», – написал Федоров.

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