Украинцы сделали миллион онлайн-предложений жениться через приложение «Дія»
- 30.09.2024, 21:24
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За три недели.
В течение трех недель украинцы сделали более 1 млн предложений жениться через приложение «Дія».
Об этом 30 сентября в Telegram сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, функцию онлайн-предложения запустили для находящихся на расстоянии пар.
«А сейчас видим, что она стала трендом на все случаи жизни. Сделать предложение в «Дії» успели все – от влюбленных пар до украинских бизнесов», – написал Федоров.