Лукашенко стал ближе к Гааге 1 30.09.2024, 21:39

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Прокурор МУС проведет изучение материалов для привлечения диктатора к ответственности.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан выступил с заявлением в связи с получением от Литвы материалов о «трансграничных преступлениях против человечности, совершенных Александром Лукашенко и его сообщниками в отношении белорусов» и просьбой расследовать эти преступления. Заявление Хана опубликовано на сайте МУС.

Прокурор подтвердил, что у Литвы есть право передать в МУС такие материалы, поскольку она является участницей Римского статута, на основе которого учрежден Международный уголовный суд.

Хан добавил, что будет проведено предварительное изучение полученных материалов.

«30 сентября 2024 года Литовская Республика подала обращение в мою канцелярию, осуществляя свою прерогативу как государства — участника Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в соответствии со ст. 14(1) Статута. В своем обращении Литовская Республика просит мое управление расследовать предполагаемые преступления против человечности, совершенные в Республике Беларусь — государстве, не являющемся участником МУС, заявляя, что часть элементов предполагаемых преступлений была совершена на территории Литвы, государства — участника МУС», — сказал Хан.

Он пояснил, что в обращении Литвы сказано, что расследовать нужно преступления, начиная с апреля 2020 года и по настоящее время. В качестве преступлений перечислены депортация, преследование и другие бесчеловечные действия в отношении гражданского населения Беларуси по указанию высших политических, правоохранительных и военных руководителей страны. Поскольку часть элементов этих преступлений была совершена на территории Литвы, то это делает их «временно, территориально и материально (как предмет) подпадающими под юрисдикцию суда».

Хан подчеркнул, что подача такого обращения в МУС не означает, что автоматически начнется расследование. Офис прокурора проведет сначала предварительное изучение полученных материалов.

«Я могу подтвердить, что мой Офис проведет предварительное изучение с целью изучить обращение в пределах юрисдикции МУС и определить на основе требований устава, есть ли разумные основания для начала расследования», — заявил прокурор.

Напомним, что Литва 30 сентября передала в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы о «трансграничных преступлениях против человечности, совершенных Александром Лукашенко и его сообщниками в отношении белорусов».

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