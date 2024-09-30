Столтенберг: Страны НАТО должны поддержать украинский мирный план 30.09.2024, 22:02

Генсек НАТО отверг китайско-бразильскую инициативу.

Страны-члены НАТО должны полностью поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу.

Об этом в интервью Politico заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября покидает эту должность.

Столтенберга спросили об участии Турции в инициативе «Друзья за мир», которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине.

«Мы должны поддержать украинскую инициативу... Украинская мирная инициатива — это инициатива, которая гарантирует, что мы имеем процесс, который может привести к прочному миру. И, конечно, украинцы, в конце концов, должны решить, какие условия являются приемлемыми. Они являются жертвой полномасштабного вторжения», - заявил Столтенберг.

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