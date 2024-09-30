закрыть
30 сентября 2024, понедельник, 22:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В «Новой Боровой» показали готовую квартиру с яркой ванной

1
  • 30.09.2024, 22:09
  • 1,922
В «Новой Боровой» показали готовую квартиру с яркой ванной

Выглядит эффектно, но за «квадрат» придется доплатить.

В «Новой Боровой» показали квартиру-шоурум с готовой отделкой «Копенгаген». Заказать интерьер в датском стиле может любой, кто планирует купить квартиру в домах «Арт-квартала». Имейте в виду: доплатить за «квадрат» придется $330 по курсу. Показываем, как выглядит, и рассказываем, сколько стоит готовое к жизни жилье в «Новой Боровой», передает «Онлайнер».

Заглянуть в квартиру-шоурум со скандинавским интерьером можно на улице Михаила Миля, 22. Посетить ее может любой желающий — после предварительной записи в отделе продаж застройщика.

Что по отделке? Пол в шоуруме застелили ламинатом натурального оттенка, стены покрасили белой и серой краской, а двери и плинтуса оформили в белый цвет. По словам представителя застройщика, такой интерьер словно холст: его можно индивидуализировать и добавить к нему акцентов с помощью мебели и декора.

В ванной комнате стены оформлены в яркий оранжевый цвет. Для тех, кто предпочитает более спокойные тона, есть возможность выбрать теплый серый оттенок. В отделке ванных комнат и санузлов частично используется керамогранитная плитка.

Перед покупкой владелец квартиры может выбрать между ванной и душевым уголком.

В шоуруме реализован проект угловой кухни, но есть вариант с прямой конфигурацией. Мебель выдержана в нейтральных светлых цветах и дополняет концепцию интерьера. Кухня укомплектована всей бытовой техникой: встроенным холодильником, вытяжкой, варочной панелью, духовым шкафом, посудомоечной машиной, а также мойкой со смесителем.

По словам представителя «А-100 Девелопмент», отделку в датском стиле они предложили клиентам в конце июня, а уже в сентябре визуализировали ее в шоуруме. Такой интерьер застройщик может реализовать в любой квартире «Арт-квартала».

Цены на готовые интерьеры в датском стиле начинаются от $330 к стоимости «квадрата».

Например, двушка в 70 квадратных метров в доме 1.8 на третьем этаже с отделкой «Копенгаген» обойдется в примерно $123 600 по курсу (или по 1766$ за метр).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников