В «Новой Боровой» показали готовую квартиру с яркой ванной 1 30.09.2024, 22:09

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Выглядит эффектно, но за «квадрат» придется доплатить.

В «Новой Боровой» показали квартиру-шоурум с готовой отделкой «Копенгаген». Заказать интерьер в датском стиле может любой, кто планирует купить квартиру в домах «Арт-квартала». Имейте в виду: доплатить за «квадрат» придется $330 по курсу. Показываем, как выглядит, и рассказываем, сколько стоит готовое к жизни жилье в «Новой Боровой», передает «Онлайнер».

Заглянуть в квартиру-шоурум со скандинавским интерьером можно на улице Михаила Миля, 22. Посетить ее может любой желающий — после предварительной записи в отделе продаж застройщика.

Что по отделке? Пол в шоуруме застелили ламинатом натурального оттенка, стены покрасили белой и серой краской, а двери и плинтуса оформили в белый цвет. По словам представителя застройщика, такой интерьер словно холст: его можно индивидуализировать и добавить к нему акцентов с помощью мебели и декора.

В ванной комнате стены оформлены в яркий оранжевый цвет. Для тех, кто предпочитает более спокойные тона, есть возможность выбрать теплый серый оттенок. В отделке ванных комнат и санузлов частично используется керамогранитная плитка.

Перед покупкой владелец квартиры может выбрать между ванной и душевым уголком.

В шоуруме реализован проект угловой кухни, но есть вариант с прямой конфигурацией. Мебель выдержана в нейтральных светлых цветах и дополняет концепцию интерьера. Кухня укомплектована всей бытовой техникой: встроенным холодильником, вытяжкой, варочной панелью, духовым шкафом, посудомоечной машиной, а также мойкой со смесителем.

По словам представителя «А-100 Девелопмент», отделку в датском стиле они предложили клиентам в конце июня, а уже в сентябре визуализировали ее в шоуруме. Такой интерьер застройщик может реализовать в любой квартире «Арт-квартала».

Цены на готовые интерьеры в датском стиле начинаются от $330 к стоимости «квадрата».

Например, двушка в 70 квадратных метров в доме 1.8 на третьем этаже с отделкой «Копенгаген» обойдется в примерно $123 600 по курсу (или по 1766$ за метр).

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