Боррель: Украине нужно разрешить удары вглубь России
- 30.09.2024, 22:15
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев должен поражать «лучников, а не только стрелы».
Западные страны должны разрешить украинским военным наносить удары вглубь России переданным оружием. Но согласия по этому вопросу пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам его участия в Генассамблее ООН.
«Я повторил призыв позволить Украине наносить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Пусть Украина поражает лучников, а не только стрелы! Пока не все согласны с этой мерой», - рассказал Боррель.
Он напомнил, что страны Запада пообещали поддерживать Украину всем, чем понадобится, и до тех пор, пока это будет необходимо.
При этом Боррель обратил внимание, что решающим этой зимой будет «энергетический фронт».