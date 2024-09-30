В Минске возобновляют регистрацию новых предпринимателей
- 30.09.2024, 23:34
С 1 октября.
В Минске с 1 октября снова начнут регистрировать новых индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает управление регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполком.
В Минске не регистрируют новых предпринимателей с 17 августа 2021 года. В Мингорисполкоме это объясняли «техническими причинами».
Напомним, в Беларуси с 1 октября прекратят регистрацию ИП по некоторым видам деятельности.
Ранее 1 июля Совмин утвердил список видов деятельности, которыми они смогут заниматься, а какими — нет. По тем, что не попали в этот перечень, с октября не получится открыть новое ИП. Тем, кто сейчас ведет ИП по этим видам деятельности, до 31 декабря 2025 года нужно будет перейти в юрлицо. Еще один вариант — совсем закрыться.