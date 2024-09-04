Вице-премьер Украины Ирина Верещук подала в отставку 4.09.2024, 2:08

Ирина Верещук

Чиновница назвала этот шаг «перезагрузкой».

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно территорий Ирина Верещук подала заявление об отставке с должности.

«После трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Спасибо президенту за доверие! Спасибо премьеру и членам правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!», - написала она в социальных сетях

Свою отставку чиновница назвала «перезагрузкой».

Это уже пятое за сегодня заявление об отставке с должности министра.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление Ирины Верещук будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний парламента.

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