Вице-премьер Украины Ирина Верещук подала в отставку
- 4.09.2024, 2:08
Чиновница назвала этот шаг «перезагрузкой».
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно территорий Ирина Верещук подала заявление об отставке с должности.
«После трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Спасибо президенту за доверие! Спасибо премьеру и членам правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!», - написала она в социальных сетях
Свою отставку чиновница назвала «перезагрузкой».
Это уже пятое за сегодня заявление об отставке с должности министра.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление Ирины Верещук будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний парламента.