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Как выглядит изнутри футбольный стадион, который в Минске строят китайцы

  • 4.09.2024, 4:44
Как выглядит изнутри футбольный стадион, который в Минске строят китайцы

Сдать объект городу обещают уже в этом году.

В Минске продолжают строить один из масштабных «подарков белорусскому народу» от Поднебесной — национальный футбольный стадион на ул. Ванеева. Его возведение началось еще в 2019-м. На днях на объекте временно засияла иллюминация. Это говорит о том, что значимый для города спорткомплекс находится на финальной стадии строительства. Сегодня официальный телеграм-канал Мингорисполкома опубликовал видео, как изнутри выглядит Национальный футбольный стадион.

Сейчас на объекте полным ходом идут отделочные работы и продолжается благоустройство территории. Судя по видео, дел там еще хватает, но основная часть работ уже сделана. Напомним, строят Национальный футбольный стадион за счет средств китайского народа. Общая вместимость объекта — 33 000 мест. В состав стадиона входят футбольное поле, площадка для зрителей, детский центр, помещения для разминки спортсменов, музей футбола и другие помещения. Для автомобилей планируют обустроить две парковки — наземную и подземную.

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