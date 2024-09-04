В Барановичах на глазах у людей убили человека 4.09.2024, 7:54

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Мужчину зарезали прямо во дворе.

В Барановичах прямо во дворе многоэтажки в результате поножовщины убили мужчину, сообщают местные СМИ.

Конфликт случился во дворе одной из многоэтажек на улице Фабричной в микрорайоне Текстильный в Барановичах, сообщает bar24 со ссылкой на очевидцев.

По словам местной жительницы, вечером 2 сентября у нее под окнами между двумя на вид нетрезвыми мужчинами разгорелся конфликт. В какой-то момент ругань переросла в поножовщину: один из мужчин получил несколько ударов ножом и упал на землю.

«У нас во дворе убили человека. Один одному — ножом и убежал», — рассказала горожанка.

По ее словам, получив удар ножом, мужчина лишь успел прокричать, чтобы ему вызвали скорую.

Инцидент изданию «Наш край» подтвердили в Следственном комитете.

— Предварительно установлено, что вечером 2 сентября в одном из дворов на улице Фабричной произошло убийство. Один мужчина причинил другому ножевое ранение, от которого потерпевший скончался на месте преступления, — сообщил официальный представитель управления СК по Брестской области Роман Зармаев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство).

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