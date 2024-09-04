Гиркин: Россию ждет поражение
- 4.09.2024, 7:56
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Военный преступник рассказал о новом направлении удара ВСУ.
Военный преступник, экс-глава террористов «ДНР» Игорь Стрелков, отбывающий наказание в российской тюрьме, написал письмо по поводу наступления ВСУ в Курской области. Он предрекает России поражение в войне.
Письмо вечером 3 сентября было опубликовано в его официальном канале в Telegram. Со слов Стрелкова, ВСУ своей Курской операцией не только растянули российские силы, но еще и продемонстрировали всему миру и россиянам «бессилие» путинского режима. Он также подозревает, что Украина может готовить еще один удар на другом участке фронта.
«Продолжаю ожидать возможного наступления ВСУ на Крымском или нижне-Днепровском направлении в сентябре, не позже середины октября», — написал Стрелков. Он подчеркнул, что нынешняя тактика РФ в войне, которая заключается в ракетных обстрелах энергетики и лобовых атаках украинских сел, не приведет Россию к победе. Это, со слов Стрелкова, только изнурит Россию.
«Это слово (поражение - ред.) нависает над нашей военной кампанией все более явственно и все более угрожающе, как бы не «пыжилась» наша официальная пропаганда», — констатировал он.