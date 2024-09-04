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«Эта ситуация обнажает ряд последствий правления Лукашенко»

  • 4.09.2024, 8:00
«Эта ситуация обнажает ряд последствий правления Лукашенко»

Режим приложил руку к сокращению населения в Беларуси.

Очередной детский сад прекратил существование в Гомельской области. Это Гребеневский детский сад в Житковичском районе. После закрытия учреждения там разместили военных. Читатель сайта Charter97.org прокомментировал эту новость

— Ситуация обнажает ряд последствий правления режима. Сокращение населения. До прихода Лукашенко в поселки жило больше 900 человек, он был райцентром. Сейчас осталось меньше 200. «Крепкие» хозяйственники заботятся об сельских жителях и поощряют рождаемость только на словах. Детский сад существовал с 1988 года, его можно было сохранить. Персонал потерял работу, работающим родителям негде оставлять детей. До ближайшего детсада в Житковичах — 12 км. Для содержания дошкольного учреждения денег не нашлось, а для проживания военных есть. Все для армии, народу — ничего.

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