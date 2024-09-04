«Эта ситуация обнажает ряд последствий правления Лукашенко» 4.09.2024, 8:00

Режим приложил руку к сокращению населения в Беларуси.

Очередной детский сад прекратил существование в Гомельской области. Это Гребеневский детский сад в Житковичском районе. После закрытия учреждения там разместили военных. Читатель сайта Charter97.org прокомментировал эту новость

— Ситуация обнажает ряд последствий правления режима. Сокращение населения. До прихода Лукашенко в поселки жило больше 900 человек, он был райцентром. Сейчас осталось меньше 200. «Крепкие» хозяйственники заботятся об сельских жителях и поощряют рождаемость только на словах. Детский сад существовал с 1988 года, его можно было сохранить. Персонал потерял работу, работающим родителям негде оставлять детей. До ближайшего детсада в Житковичах — 12 км. Для содержания дошкольного учреждения денег не нашлось, а для проживания военных есть. Все для армии, народу — ничего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com