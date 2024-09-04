Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила олимпийскую чемпионку 3 4.09.2024, 8:15

2,148

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

За 73 минуты.

На Открытом чемпионате США лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах была сильнее китаянки Чжэн Циньвен.

Соболенко не встретила серьезного сопротивление в поединке с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвен (7-й номер рейтинга) из Китая. Четвертьфинал завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Арины. Игра уложилась в 73 минуты.

За выход в финал Соболенко поспорит с американкой Эммой Наварро (12).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com