Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила олимпийскую чемпионку

Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила олимпийскую чемпионку3
- 4.09.2024, 8:15
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За 73 минуты.
На Открытом чемпионате США лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах была сильнее китаянки Чжэн Циньвен.
Соболенко не встретила серьезного сопротивление в поединке с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвен (7-й номер рейтинга) из Китая. Четвертьфинал завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Арины. Игра уложилась в 73 минуты.
За выход в финал Соболенко поспорит с американкой Эммой Наварро (12).