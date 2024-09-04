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Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила олимпийскую чемпионку

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  • 4.09.2024, 8:15
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила олимпийскую чемпионку
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

За 73 минуты.

На Открытом чемпионате США лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах была сильнее китаянки Чжэн Циньвен.

Соболенко не встретила серьезного сопротивление в поединке с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвен (7-й номер рейтинга) из Китая. Четвертьфинал завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Арины. Игра уложилась в 73 минуты.

За выход в финал Соболенко поспорит с американкой Эммой Наварро (12).

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