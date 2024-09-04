Изворотень 2 Андрей Окунь

4.09.2024, 8:21

3,064

Нет в личности Путина места историческому масштабу.

Российский писатель Дмитрий Быков недавно придумал слово «sratch». Оно отлично передает смысл происходящего в политических кругах «общения».

Вчера я напряг свои творческие извилины и родил слово, которое, как мне кажется, идеально передает самую суть Путина. Лаконично и точно раскрывает весь смысл его публичного образа.

ИзворОтень.

Человек, который никогда не скажет правды. Он в любой ситуации попытается извернуться ужом, даже если говорит что «маленькие» члены его семьи говорят на китайском языке. Он ни за что не возьмет ответственность, а скинет ее на других.

Нет в его личности места ни историческому масштабу, ни огромному вкладу в развитие поколений и смену культурной парадигмы. Путин просто — изворотень из питерских подворотен.

Андрей Окунь, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com