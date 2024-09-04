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Изворотень

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  • Андрей Окунь
  • 4.09.2024, 8:21
  • 3,064
Изворотень

Нет в личности Путина места историческому масштабу.

Российский писатель Дмитрий Быков недавно придумал слово «sratch». Оно отлично передает смысл происходящего в политических кругах «общения».

Вчера я напряг свои творческие извилины и родил слово, которое, как мне кажется, идеально передает самую суть Путина. Лаконично и точно раскрывает весь смысл его публичного образа.

ИзворОтень.

Человек, который никогда не скажет правды. Он в любой ситуации попытается извернуться ужом, даже если говорит что «маленькие» члены его семьи говорят на китайском языке. Он ни за что не возьмет ответственность, а скинет ее на других.

Нет в его личности места ни историческому масштабу, ни огромному вкладу в развитие поколений и смену культурной парадигмы. Путин просто — изворотень из питерских подворотен.

Андрей Окунь, Telegram

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