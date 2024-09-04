Тысячи белорусских автомобилей оказались в ловушке 5 4.09.2024, 8:29

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Их не могу вывезти из Клайпеды.

С лета невозможно вывезти из Клайпедского порта находящиеся там машины из США. Об этом сообщило белорусское телевидение: если верить белорусским журналистам, речь идет о 4000 автомобилей. Глава Литовской ассоциации компаний, занимающихся морскими перевозками, Вайдотас Шилейка подтвердил этот факт.

«Возможно, это на самом деле так. Автомобили, которые хозяева не могут увезти, стоят в порту или на других стоянках в Клайпеде», – пишет, ссылаясь на Vakarų ekspresas, DELFI. По словам Шилейки, бывают случаи, когда эти машины пытаются грузить на суда и везти в Беларусь иными путями, однако это не только сложно сделать, но и стоит дорого.

«Их пытаются вывезти иными путями – снова грузит на суда, везти через Черное море, но в таких случаях нужны дополнительные документы, увеличиваются расходы.Это проблема для владельцев», – сказал Шилейка.

Литовская таможня указала, что информацию белорусского телевидения она не комментирует. Однако таможня напоминает, что с 3 июня при перевозке машин не старше 5 лет, необходимо предъявить декларацию производителя – документ, гарантирующий, что сделка не будет использована для обхода санкций.

«В документ продавец подтверждает, что он знает продавца и покупателя в третьей стране , и сделка не вызывает сомнений в том, что не будет нарушен действующий закон о санкциях», – информировала таможня.

C июля в Беларусь запрещен экспорт автомобилей, в зависимости от их технических характеристик, например, мощность двигателя. Декларация производителя требуется и для перевозки автомобилей транзитом. Белорусское телевидение сообщает, что после закрытия пути перевозки авто из США через Клайпеду, это будут делать через Турцию или Казахстан, однако в таком случае перевозка дорожает на несколько тысяч долларов.

Белорусы также жалуются, что за стоянку машин в Клайпеде им приходится платить от 5 до 20 евро в день.

Контроль на транзит автомобилей через Литву был введен после того, как стало известно, что этот маршрут начали использовать для доставки машин в Россию в обход санкций.

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