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В Беларуси новый «золотой» товар

  • 4.09.2024, 8:40
  • 2,940
В Беларуси новый «золотой» товар

За него готовы платить до семи рублей за килограмм.

В этом году по цене закупок у населения в Беларуси лисички обогнал чеснок. Об этом сообщает Белкоопсоюз, заготовительные организации которого крупными партиями скупают сезонную продукцию.

За чеснок платят от 4 до 7 рублей за килограмм, за лисички — от 3 до 7 рублей. В прошлом году в сентябре за лисички давали такую же цену, а цена на чеснок была меньше — от 3 рублей до 5 рублей 50 копеек. В этом году подорожала и брусника — было 2 рубля 50 копеек — 3 рубля за килограмм, а стало — 3-3,5 рубля.

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